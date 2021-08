Inps: avvio della campagna informativa sull’assegno temporaneo

“Fa bene alla crescita. Di tuo figlio, dell’Italia”. È questo il messaggio con cui Inps sta informando gli italiani sull’assegno temporaneo, lo strumento che da luglio a dicembre 2021, in attesa dell’assegno unico universale, consentirà a circa due milioni di famiglie che non hanno accesso all’assegno al nucleo familiare di ottenere un sostegno mensile per i figli minorenni.

L’assegno temporaneo riguarda lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti e pensionati da lavoro autonomo. La campagna di informazione prevede spot radio, annunci stampa sul web, social e uno spot TV da 30”.

Domani lo spot TV andrà in onda quasi in contemporanea in prime time (tra le 19.55 e le 21) su tredici emittenti televisive tra cui le reti RAI, le reti Mediaset e La7.

Il link alla campagna pubblicitaria:

https://assegnotemporaneo.it/campagna-istituzionale/