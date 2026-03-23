Innovazione digitale nella PA: il Comune di Atripalda ottiene fondi europei per progetto formativo “BIM4PA”

Il Comune di Atripalda, in qualità di ente capofila, annuncia ufficialmente l’ottenimento di un importante finanziamento europeo legato ai fondi NextGenerationEU, nell’ambito dell’avviso “PerForma PA”. L’importo, pari a 19.296,72 €, darà vita al progetto “BIM4PA – Innovazione Digitale per la Gestione del Patrimonio Pubblico”, un percorso formativo all’avanguardia destinato ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, che sarà condotto da Formedil Avellino.

Il progetto mira a colmare il divario tecnologico e ad aggiornare le competenze tecniche dei dipendenti pubblici, formando nuove figure professionali qualificate come il BIM Specialist (Building Information Modeling).

L’iniziativa coinvolgerà un totale di 46 dipendenti pubblici appartenenti a sei diverse amministrazioni comunali del territorio, così ripartiti:

Avellino: 26 dipendenti

Atripalda: 7 dipendenti

Aiello: 5 dipendenti

Montoro: 5 dipendenti

Contrada: 2 dipendenti

Sorbo Serpico: 1 dipendente

Dal punto di vista operativo, la didattica sarà strutturata in 4 edizioni da 24 ore ciascuna, garantendo così una copertura formativa approfondita e flessibile.

Piena soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Atripalda, l’Avv. Paolo Spagnuolo, che ha commentato le prossime fasi operative: «Come ente capofila, abbiamo il piacere di comunicare che il progetto ha ufficialmente ottenuto il finanziamento. Ora restiamo in attesa dell’invio dell’atto d’obbligo da parte del Formez per procedere con gli adempimenti successivi e definire a breve orari e modalità di erogazione insieme al partner prescelto».

Il ruolo della formazione specialistica è stato sottolineato da Antonio Prudente, Presidente di Formedil Avellino, partner tecnico dell’iniziativa: «Il Building Information Modeling rappresenta oggi uno degli strumenti più importanti per innovare la gestione e la programmazione delle opere pubbliche. Con questo progetto vogliamo contribuire ad accrescere le competenze digitali del personale tecnico-amministrativo degli enti locali, formando figure specialistiche come il BIM Specialist. Per Formedil Avellino è un’opportunità significativa per mettere a disposizione del territorio la consolidata esperienza maturata nella formazione nel settore delle costruzioni, per accompagnare concretamente i processi di innovazione della Pubblica Amministrazione».