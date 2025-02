Inizio dei play in col botto, la Scandone Avellino espugna Messina

La Scandone Avellino riprende il discorso da dove lo aveva lasciato ed esordisce nel migliore dei modi nei play In violando il Pala Tracuzzi del Basket School Messina con il punteggio di 68-49. A fare la differenza, dopo un avvio sottotono in casa biancoverde, i lunghi di coach Sanfilippo: Zanini e Pichi hanno sfoderato una prestazione sontuosa sia in difesa, limitando l’atletismo di Yeyap, sia in attacco dove hanno finalizzato le giocate di Trapani e Cantone, realizzando quei punti decisivi che hanno letteralmente tagliato le gambe ai ragazzi di coach Sidoni. Altro fattore determinante per il successo l’ottima difesa messa in campo dagli avellinesi che hanno lasciato appena 49 punti agli avversari. Con questa vittoria i lupi salgono a quota 14 punti nella nuova classifica dei Play In e iniziano col piede giusto questa seconda fase della stagione.

Partenza fortissima dei padroni di casa con un parziale di 11-0 dopo pochi minuti firmato da Tonfack, infallibile al tiro. Obbligato il time out per coach Sanfilippo per destare i suoi uomini. E’ d i Pichi il primo canestro biancoverde dei play in. I lupi reagiscono subito; si compattano in difesa e, migliorando la circolazione della palla, firmano il contro parziale di 9-0 sull’asse Trapani-Zanini. Tonfack è davvero infermabile: è lui l’unico terminale offensivo in questo quarto di gara per i padroni di casa che terminano avanti il primo periodo: 16-12 per Messina.

Ritorno in campo con Zanini super protagonista: ottimo l’impatto del centro aretino nella partita. Fondamentale la sua presenza sotto canestro in grado di sfruttare al meglio i pick and roll con Cantone. Avellino al 14’ passa a condurre la gara e coach Sidoni ferma subito l’inerzia della partita. Mollica e Di Dio ricacciano subito indietro gli irpini, richiamati in panchina da Sanfilippo. Di Dio e Soliani si sfidano dalla lunga distanza in un momento in cui si tende a segnare poco. Sul finire del quarto sale in cattedra Pichi: una tripla e un gioco da tre punti consentono agli irpini di chiudere avanti il primo tempo. Al 20’ 31-27 per gli ospiti.

Il secondo tempo si apre con una prodezza di Trapani e con delle ottime giocate difensive di Avellino. I lupi provano a scappare sul +9 ma vengono subito ripresi da Yeyap e Busco, dopo aver sprecato diverse occasioni in attacco. Messina tenta senza fortuna diversi tiri dalla distanza che non trovano l’effetto sperato. Jaskus , con un’ottima giocata in avvicinamento al canestro e Soliani con i liberi mettono nuovamente a distanza i giallorossi. Terzo quarto in archivio con il punteggio di 44- 37 in favore degli ospiti.

Le triple di Zanini e Soliani coronano due grandi giocate di Avellino. Massimo vantaggio per gli irpini: +11 al 33’. Capitan Di Dio non vuole alzare bandiera bianca e prova a mantenere a galla i suoi. Jaskus è fondamentale in questa fase di gioco perché riesce a trasformare in oro tutto quello che tocca. La tripla di Soliani a pochi minuti dalla fine suona un po’ come il colpo del k.o. per i siciliani. Avellino gestisce al meglio i minuti finali e si porta a casa la prima vittoria dei suoi play In. La gara termina con il punteggio di 68-49 per la Scandone Avellino.

Queste le dichiarazioni di coach Sanfilippo al termine della gara: “Abbiamo rimesso in piedi una partita che avevamo iniziato molto male. Siamo partiti poco concentrati e per niente attenti. Ci siamo riorganizzati mettendo in campo la nostra migliore fase difensiva contro una squadra che gioca un basket arrembante. Premiati i nostri sacrifici e un’intensa settimana di lavoro dove ci siamo impegnati tanto. Bravi noi, ora testa alla prossima gara”.

Prossimo impegno dei lupi, domenica 23 febbraio alle ore 18 contro Siaz Piazza Armerina.

Parziali: 16-12; 11-19;10-13; 12-24

Tabellino

Messina. Guduric, Incremona 6, Mollica, Di Dio 13, Tonfack 12, Tartaglia 7, Caruso, Busco 2, Diakhate, Janic 2, Yeyap 7

Avellino. D’Offizi, Cantone 4 , Zanini 16 , Iannicelli 2 , Trapani 8, Soliani 13, Stefanini 2 , Pichi 14, Jaskus 9