Ingv, due lievi scosse tra Bagnoli Irpino e Calabritto

Due lievi scosse di terremoto sono state registrate nelle ultime 24 ore in Alta Irpinia. Gli eventi sismici, entrambi localizzati dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma, hanno interessato le aree di Calabritto e Bagnoli Irpino senza causare danni a persone o cose.

La scossa più intensa è stata rilevata nella serata di sabato 13 giugno alle ore 22:20. Il sisma, di magnitudo locale (ML) 2.1, è stato localizzato a circa 6 chilometri a ovest di Calabritto, ad una profondità di 8 chilometri.

Nel pomeriggio di oggi, domenica 14 giugno, alle ore 15:19, i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una seconda scossa, questa volta di magnitudo ML 1.5, con epicentro a circa 7 chilometri a sud-est di Bagnoli Irpino. Anche in questo caso epicentro stimato in 8 chilometri.

Si tratta di eventi di lieve entità, tipici di un territorio che storicamente presenta una significativa attività sismica.