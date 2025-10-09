Un’infrastruttura culturale per l’Alta Irpinia: a Cassano Irpino si presenta la rete dei musei e delle biblioteche

Sabato 11 ottobre 2025 si presenterà a Cassano Irpino la Rete dei musei e delle biblioteche dell’Alta Irpinia. Appuntamento presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie alle ore 17:30.

Nel corso dell’incontro “Creare comunità, generare futuro”, verrà fatto un punto sul progetto che si propone di trasformare il ricco ma frammentato patrimonio culturale dell’Alta Irpinia in un sistema integrato e coeso. L’investimento complessivo, nell’ambito della Strategia Aree Interne, ammonta a oltre 4,9 milioni di euro (Fondi Fesr), e mira a rafforzare attraverso

investimenti e azioni la rete dei poli culturali, tra cui musei, biblioteche, raccolte etnografiche ed archivi storici. La strategia punta a valorizzare la cultura come leva per lo sviluppo sostenibile.

Dopo i saluti istituzionali sono previsti tre interventi. Introdurrà i lavori Rosanna Repole, presidente della Città dell’Alta Irpinia e sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi. A seguire la relazione dell’architetto Angelo Grosso, che verterà sul macro-progetto, e quella di Salvatore Vecchia, sindaco di Cassano Irpino, che riguarderà nello specifico il progetto “Museo delle

Acque”. E’ inoltre previsto un dibattito conclusivo con le domande dal pubblico.

Le linee di intervento della rete museale e delle biblioteche si articolano in quattro macro-azioni, pensate per operare in modo organico e raggiungere più risultati. Si interverrà sui 25 Comuni dell’Alta Irpinia con una progettazione generale, verranno riqualificate strutture, si procederà a un percorso di formazione ed empowerment e inoltre ad un sistema promozionale integrato. Le principali criticità della zona includono carenze infrastrutturali e limitata accessibilità. Il progetto si configura quindi come una risposta strutturale a queste debolezze, agendo in modo sistemico per trasformare musei e biblioteche da semplici contenitori ad hub culturali di nuova generazione.