Infortunio sul lavoro alla Aurubis, operaio subisce lo schiacciamento di una mano

“Il tema della sicurezza ritorna d’attualità all’Aurubis Italia di Pianodardine”: è quanto scrive in una nota stampa il segretario generale della Fismic Irpina Giuseppe Zaolino, che continua così: “Dopo il licenziamento del delegato alla sicurezza Ciro Brosca di qualche settimana fa, un altro grave episodio si è registrato nella fabbrica di Pianodardine. Un operaio ha subito lo schiacciamento di una mano e portato al Pronto Soccorso è stato suturato con 12 punti e 15 giorni di prognosi da infortunio sul lavoro. Chiediamo all’INAIL di Avellino una verifica ispettiva, perché si possa fare piena luce su questo infortunio e indagare sul piano di sicurezza aziendale.

Intanto lunedì 10 novembre, i Segretari di Fiom- Uilm e Fismic incontreranno i lavoratori in assemblea per valutare con loro, le iniziative da mettere in campo per rendere la fabbrica più sicura, partendo dalla consapevolezza dell’organico insufficiente e dalle continue pressioni che i lavoratori subiscono. Sarà anche l’occasione per rilanciare, la vertenza che dovrà reintegrare Brosca e Coppola” conclude il sindacalista.