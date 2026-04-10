L’Unicusano Avellino Basket comunica che l’atleta Giacomo Dell’Agnello, in seguito agli accertamenti strumentali effettuati nella giornata di giovedì, ha riportato una lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro.
Il giocatore ha già iniziato il protocollo di recupero ed osserverà un periodo di riposo in attesa di ulteriori esami, necessari a definire con precisione l’entità della lesione ed i tempi di rientro. Lo staff medico del club monitorerà quotidianamente l’evoluzione del quadro clinico
Infortunio Dell’Agnello: le condizioni
L’Unicusano Avellino Basket comunica che l’atleta Giacomo Dell’Agnello, in seguito agli accertamenti strumentali effettuati nella giornata di giovedì, ha riportato una lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro.