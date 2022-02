Infopoint sistema Irpinia chiusi in tutta la provincia dopo le recenti inaugurazioni. Gli operatori lavorano in smart working

Erano stati inaugurati in pompa magna gli infopoint di Avellino e di altri centri della provincia poco tempo fa, pochi giorni prima delle elezioni provinciali. Ma abbiamo constatato che da molto tempo gli hub sono desolatamente chiusi, nonostante sui cartelli all’ingresso ci siano scritti gli orari e i giorni di apertura.

Erano stati presentati ai media e al pubblico come moderni e tecnologici centri di informazioni, inseriti nel progetto “Sistema Irpinia”, per la valorizzazione del nostro territorio. Ma sono rimasti aperti per pochissimo.

E i pochi turisti presenti ad Avellino e nei centri della provincia hanno potuto solo ammirare quegli archi verdi costruiti all’ingresso, voluti dall’ex Presidente Biancardi e progettati dall’architetto giapponese Hikaru Mori, senza poter entrare negli uffici.

Utilizzando un gioco di parole, finora nessuno ha saputo dare informazioni sulle chiusure dei punti informazione

Per scoprire il motivo abbiamo contattato la Provincia e ,molto gentilmente, l’addetto stampa ci ha comunicato l’arcano:

“Gli allievi/operatori degli Hub-Infopoint di Sistema Irpinia sono in smart working e stanno lavorando a un progetto legato ai Carnevali. Tale decisione è maturata – di concerto con Its Bact – nelle scorse settimane, in considerazione dell’andamento epidemiologico con l’aumento esponenziale dei casi Covid-19 sul territorio provinciale. Di qui, dunque, la scelta di tenere chiusi in questa fase gli Hub-Infopoint. Decisione che sarà oggetto di valutazione nelle prossime settimane, quando sarà eseguita una verifica sull’andamento epidemiologico e sulle nuove disposizioni normative”.

Ma l’infopoint non aveva “informato” nessuno sulle chiusure.