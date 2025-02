Info Irpinia, sabato la presentazione di “Campania in Tour 2025”

Sabato 8 marzo alle ore 11:00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terrà la presentazione ufficiale di “Campania in Tour 2025”, un evento organizzato da Info Irpinia, associazione turistico-culturale che da 12 anni si dedica con passione alla scoperta e valorizzazione del territorio.

Il programma della nuova edizione prevede oltre 30 eventi dedicati alla valorizzazione del territorio, attraverso un cartellone ricco di novità, escursioni e attività pensate per far vivere la bellezza dei luoghi, la ricchezza delle tradizioni e il fascino della cultura locale. Dai borghi storici ai paesaggi mozzafiato, dalle degustazioni di prodotti tipici agli incontri con realtà d’eccellenza, ogni appuntamento sarà un’opportunità per immergersi nelle storie e nelle atmosfere più autentiche della regione.

La presentazione sarà l’occasione per scoprire in anteprima gli itinerari e gli eventi in programma, con la possibilità di ricevere la brochure ufficiale con tutti i dettagli.

“Campania in Tour 2025” si propone di offrire un’esperienza di viaggio emozionante e coinvolgente, in cui ogni partecipante potrà esplorare il territorio in modo originale, tra sorprese, incontri e nuove prospettive.

L’invito è rivolto a tutti gli appassionati di turismo esperienziale, amanti della natura e della cultura locale, nonché a chi desidera scoprire un modo nuovo di viaggiare e conoscere l’Irpinia e la Campania.

Per ulteriori informazioni e per scoprire il programma completo, sarà possibile partecipare alla presentazione e ricevere materiale informativo dedicato.