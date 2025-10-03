Influenza, proteggersi è semplice: al via la campagna vaccinale dell’Asl di Avellino

Al via la Campagna di Vaccinazione antinfluenzale promossa dall’Asl di Avellino, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta.

La vaccinazione è gratuita e raccomandata per: Bambini tra i 6 mesi e 6 anni, Persone di età uguale o superiore ai 60 anni, Donne in gravidanza, Persone con patologie acute e croniche e Operatori sanitari e di pubblica utilità.

È possibile sottoporsi alla vaccinazione presso lo studio del proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, oppure rivolgersi al Distretto Sanitario di appartenenza. In alcuni casi è possibile vaccinarsi presso la sede di lavoro. Il vaccino è la migliore arma contro l’influenza ed è indicato per tutti i soggetti che desiderino evitare la malattia influenzale e che non abbiano specifiche controindicazioni, sentito il parere del proprio medico.