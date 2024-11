Ines Fruncillo (FDI): “Celebreremo i due anni di governo Meloni raccontando all’Irpinia i traguardi conseguiti”

Sabato 9 novembre il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale ed Azione Studentesca celebreranno due anni di successi del governo Meloni con un Gazebo informativo allestito presso piazzetta Biagio Agnes – Avellino, dalle ore 16 alle ore 20.

Il 22 ottobre 2022, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i Ministri del Governo hanno prestato giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Il 22 ottobre 2024, il Governo Meloni, il primo nella storia d’Italia ad essere guidato da una donna, compie due anni ed è diventato il settimo Esecutivo più longevo della Repubblica.

L’iniziative territoriale denominata “Due anni di Governo Meloni – L’Italia torna a correre” rappresenta il format informativo che Fratelli d’Italia ha inteso adottare per raccontare ai cittadini tutti i risultati ottenuti dal Governo Meloni in questi primi due anni con una sintetica elencazione dei dati più importanti e dei provvedimenti più significativi approvati e avviati dall’insediamento dell’esecutivo ad oggi, che sono la dimostrazione di quanto la coalizione sia affidabile e unita nell’affrontare le numerose criticità che hanno scosso la politica interna e estera.

“Il rispetto e l’attuazione puntuale del programma di Governo, che il popolo italiano ha scelto col voto del 25 settembre 2022, ha consentito all’Italia di acquisire una nuova centralità e un rinnovato protagonismo a livello internazionale, di rilanciare la crescita economica e l’occupazione, di avviare riforme attese da molto tempo, di proteggere il tessuto produttivo e industriale dall’impatto del caro energia, dalle conseguenze delle crisi geopolitiche in atto, di mettere in sicurezza i conti dello Stato e difendere il potere d’acquisto delle famiglie, in particolare quelle più fragili. Una Repubblica fondata sul lavoro, con +834mila occupati, quindi più italiani al lavoro, più stabilità, più giovani occupati. Un’Italia più solidale e prospera con il PIL più alto della media UE e la stabilità dei mercati con lo SPRED a -100 punti base su ottobre 2022. Il Sud locomotiva d’Italia con più competitività grazie ai 3,3mld per la ZES UNICA del Mezzogiorno, più 50% di investimenti in opere pubbliche e il sostegno ai giovani imprenditori con 2,9mld di “Decontribuzione Sud” prorogata a tutto il 2024. La riforma delle Politiche di Coesione per un’azione più coesa e unita con la firma di 19 accordi con le Regioni e le Province Autonome per un valore di 35mld. L’Italia 4° Nazione al mondo per esportazioni con +34mld di saldo commerciale nel 2023 e 46mld di export Made in Italy agroalimentare. L’Italia torna protagonista nell’UE e nella NATO con autorevolezza, dimostrando coerenza e credibilità di fronte alle crisi geopolitiche e una rinnovata centralità nel Mediterraneo allargato. Con la Presidenza italiana del G7 il Governo affronta le sfide globali e traccia nuove rotte, organizzando 23 Riunioni Ministeriali, ospitando per la prima volta il Papa al Vertice dei Leader, costruendo una coalizione G7 contro i trafficanti di esseri umani e stilando un piano d’azione sull’impatto della IA. Con il Piano Mattei per l’Africa sono stati assegnati 5,5mld come dotazione finanziaria iniziale per oltre 30 progetti per una cooperazione da pari a pari e uno sviluppo reciproco. Un’azione incisiva è stata adottata a favore delle donne con una crescita del 53,5% del tasso di occupazione femminile, per rafforzarne l’autonomia e l’indipendenza attivando il reddito di libertà con 10mld e finanziando con ulteriori +20 mld il piano antiviolenza oltre che garantire un sostegno a quelle donne vittime di violenza, grazie al potenziamento del CODICE ROSSO, che consente una prevenzione tempestiva ed efficace. Un forte investimento sul futuro dell’Italia passa per il supporto alle famiglie e alla natalità con l’assegno unico, più risorse per il congedo parentale, il bonus asilo nido fino a 3.600€ e 60 milioni per i centri estivi e 400 milioni per il Piano Estate, per un totale di +16mld di benefici netti per le famiglie nel 2024. La sicurezza torna una priorità e con 29mila nuove assunzioni nelle Forze di Polizia e 2945 nel comparto dei Vigili del Fuoco si avanza positivamente in tema di ordine pubblico e di contrasto al terrorismo per rimarcare la vicinanza di questo Governo alle Forze dell’Ordine.

“L’azione di ripristino della legalità e il contrasto alla criminalità ha portato a 193 maxi operazioni con 2712 arresti, tra cui 80 latitanti catturati e 4mld di beni confiscati e sequestrati. Il DL Caivano sta inoltre rappresentando un modello per il riscatto delle periferie, con norme rafforzate per il contrasto alla criminalità minorile e contro l’abbandono scolastico. L’assegnazione di +15mld per il fondo politiche antidroga oltre che il Piano Nazionale contro il Fentanyl sta rafforzando in modo significativo il traffico di stupefacenti, con un’ impattante opera di prevenzione. L’attività dell’Esecutivo in tema di difesa delle frontiere, di lotta ai trafficanti e la cooperazione con i paesi d’origine ha portato ad una contrazione del -61% di sbarchi e a un +16% di rimpatri rispetto al 2023. Il Governo Meloni si è caratterizzato per le grandi riforme per l’Italia con l’avvio dell’iter per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio, l’avvio della Riforma della Giustizia , la legge sull’Autonomia Differenziata. L’avvio della Riforma Fiscale, con 13 decreti attuativi già approvati, ha portato ad un sistema fiscale più semplice e meno invasivo che garantisce meno tasse per famiglie e imprese, difendendone il potere d’acquisto con più soldi in busta paga ai lavoratori e ai pensionati. Da ottobre 2023 gli stipendi crescono più dell’inflazione, che si registra essere la più bassa d’Europa, questo anche grazie al taglio del cuneo contributivo. Sono stati assegnati, inoltre, più di 5,5mld per l’Assegno di Inclusione e 2,6mld per la rivalutazione delle pensioni e destinati 60mld per contrastare il caro bollette. Il sostegno al sistema produttivo e industriale è stato garantito dai 6,3mld per la Transizione 5.0, sono state accolte 351mila domande per il Fondo di Garanzia PMI per un totale di 11 mld, sono stati approvati 273 contratti di sviluppo per investimenti pari a 13,8mld e destinato 1mld per il nuovo Fondo Strategico Nazionale del Made in Italy. Il comparto dei liberi professionisti, degli artigiani e dei commercianti, ovvero le categorie che rappresentano la spina dorsale dell’Italia che produce, ha registrato un aumento di +179mila nuovi operatori anche grazie al contrasto alla concorrenza sleale, all’estensione del concordato preventivo a PMI e partite iva e all’aumento della soglia di accesso al regime forfettario salita a 85.000€ di fatturato annuo. La sanità ha registrato stanziamenti record portando la spesa pro capite da 1.919€ del 2019 a 2.317€ nel 2025 , con il finanziamento di 2,4mld per i rinnovi contrattuali del personale sanitario, 250mld al fondo per l’assistenza domiciliare e 50mld per il nuovo Piano Oncologico Nazionale. In tema di agricoltura il Governo ha attenuto la revisione della PAC, è stata la prima Nazione al mondo a dire NO al cibo sintetico e ha destinato 10mld per il comparto agricoltura e pesca. L’attenzione per le persone più fragili ha portato a più di 1mld di investimenti per il Patto della terza età, a 700mln a favore del Fondo Unico per l’inclusione delle persone con disabilità. L’Italia è risultata la 1° in Europa per obiettivi raggiunti e per avanzamento finanziario, ricevendo 113,5mld e attivando 85% delle misure centrando la grande sfida per il Sistema Italia che è rappresentata dal PNRR. La valorizzazione e il rilancio del nostro grande patrimonio di cultura e identità ha portato al raggiungimento di un doppio record nei musei e nei luoghi della cultura registrando un +34% con 313mln di incassi, e un +22% con 57,7mln di visitatori. Maggiori risorse e riforme strutturali sono state destinate al comparto turistico con 1,3mld stanziati per le strutture ricettive, 800ml per la competitività e oltre 400mln per montagna, borghi e piccoli comuni. E’ stata siglata un’alleanza tra ambiente e sviluppo per rafforzare l’economia circolare e garantire maggiore sicurezza energetica destinando 2,2mld per le comunità energetiche, 1,1mld per l’agrifotovoltaico e 2,1mld per gli impianti di riciclo dei rifiuti. Per la messa in sicurezza del territorio è stato stanziato 1mld contro il dissesto idrogeologico, 500mln per l’area dei Campi Flegrei, 100mln per interventi antisismici nelle isole minori e 6,5mld per le alluvioni del 2023. È ripartita la ricostruzione post sisma 2016 con 2,3mld erogati per la ricostruzione privata e sbloccato il 95% degli interventi di ricostruzione pubblica. La scuola del merito rafforza le competenze ed eroga una formazione al passo con i tempi grazie all’attribuzione di 950mln per le discipline STEM e 545mln contro la dispersione scolastica. Lo sblocco del CCNL ha portato ad un aumento degli stipendi per i docenti fino a +5,8%. L’Italia investe sulle nuove generazioni dando più valore all’università e alla ricerca con l’assegnazione record di oltre 880mln per le borse di studio, di 1,2mln per 60mila posti letto a favore degli studenti fuori sede e +4mila posti per formare nuovi medici. Sport e giovani verso il futuro grazie a 620mln per il Servizio Civile, 250mln per le Comunità giovanili e 177mln per infrastrutture sportive nelle periferie. La Pubblica Amministrazione si rinnova con lo stanziamento di 8mld, nel triennio 2022-2024, per il rinnovo dei contratti pubblici e una durata media dei concorsi che passa da 780 a 180 giorni. La sfida della transizione digitale ha recepito 1mld di investimenti sull’Intelligenza artificiale e l’avvio del portafoglio digitale IT Wallet, per mettere la tecnologia al servizio dei cittadini e della Pubblica Amministrazione”.