Il 28 marzo incontro letterario con lo psichiatra e poeta Giuseppe Tavormina

Venerdì 28 marzo 2025, alle ore 17.30, presso la Taverna degli Artisti al Corso Umberto I°, 136, si terrà un incontro letterario tra poesia e prosa con il dott. Giuseppe Tavormina, psichiatra, poeta e studioso di fama nazionale e internazionale. L’evento, condotto dalla giornalista Antonella Russoniello, vedrà la partecipazione del letterato prof. Pasquale Areniello e dello psichiatra dott. Francesco Franza.

L’incontro sarà l’occasione per presentare due opere di grande valore affettivo e culturale: “Poesie per l’Infinito”, ultima silloge poetica di Tavormina, e “La casa del vicino di fronte”, raccolta di racconti inediti del padre Vincenzo Tavormina, pubblicata nel 2024 in occasione del centenario della sua nascita. “La casa del vicino di fronte”, include racconti dal tono ironico e brillante, che rievocano atmosfere e personaggi della tradizione narrativa siciliana.

“Uno scrittore, un poeta, è per sempre. La vita ha un termine, non l’Arte o la Poetica”, racconta Giuseppe Tavormina, ricordando il padre. “Questa raccolta era inedita, io e mia sorella abbiamo pensato di pubblicarla per onorare il suo ricordo”. Figura di rilievo nel panorama letterario siciliano, Vincenzo Tavormina è stato insegnante di Lettere, poeta e scrittore, autore di saggi, aforismi e opere teatrali.

Le “Poesie per l’Infinito” si sviluppano in tre sezioni – il mare, il pensiero e il mondo – intrecciando riflessioni profonde e immagini evocative, accompagnate da fotografie originali dell’autore. “Le poesie sono riflessioni intense, descrizioni dell’animo, che il poeta fa per sé e per i lettori, affinché vi sia un interscambio di sensazioni profonde fra scrittore e lettore”, spiega Tavormina.

Psichiatra, autore di 115 pubblicazioni scientifiche, Giuseppe Tavormina ha sempre affiancato alla professione una profonda passione per la letteratura e la fotografia. Fondatore dell’EDA European Depression Association Italia Onlus e coordinatore per l’Italia della “Giornata sulla Depressione” nonché autore di “Luce sul male oscuro” (2012, Sardini ed.) tradotto in tutto il mondo in 15 lingue. Come poeta, ha pubblicato “Parole di musica, musica di parole” (2012) e “La mia vita e il mare” (2017) raccolte di versi e fotografie che hanno fruttato a Tavormina premi e l’inclusione nell’Enciclopedia dei Poeti Italiani Contemporanei del 2020 e 2021.

L’evento, che segue la presentazione svoltasi a Milano nei giorni scorsi, rappresenta un viaggio tra generazioni, tra parole e immagini, tra memoria e ispirazione, per rendere omaggio a una duplice eredità letteraria. La serata si concluderà con un brindisi tra i partecipanti.