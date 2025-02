Incontro a scuola: “Vulcani – Tra Benefici Naturali e Rischi Letali”

L’incontro sull’affascinante mondo dei vulcani, organizzato presso l’Istituto Tecnico Tecnologico Guido Dorso di Avellino, ha visto la partecipazione di esperti del settore, tra cui il prof. Celestino Grifa, docente di geologia all’Università degli Studi del Sannio di Benevento, il comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino Maria Angelina D’Agostino e l’ing. Serafino Vassali, ex comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino e attualmente membro effettivo dell’ANVVF.

Il prof. Grifa ha aperto l’evento illustrando gli aspetti geologici più rilevanti dei vulcani e dei fenomeni vulcanici, spiegando come questi fenomeni siano al tempo stesso affascinanti e pericolosi. I ragazzi hanno potuto apprendere le dinamiche alla base dell’attività vulcanica, come la formazione dei vulcani, i vari tipi di eruzioni e il loro impatto sull’ambiente. Successivamente, il comandante D’Agostino ha preso la parola per affrontare un tema di grande rilevanza: la problematica dei Campi Flegrei. Con competenza e chiarezza, ha spiegato la pericolosità di quest’area, una delle zone vulcaniche più attive d’Europa, e il ruolo fondamentale dei Vigili del Fuoco nella gestione delle emergenze legate a fenomeni vulcanici.

L’incontro si è concluso con l’intervento dell’ing. Serafino Vassali, il quale ha sottolineato l’importanza della prevenzione e della preparazione in caso di eventi vulcanici. Con la sua esperienza diretta sul campo, ha illustrato come i Vigili del Fuoco e altre forze di protezione civile siano fondamentali nel mitigare i rischi e garantire la sicurezza delle popolazioni a rischio.

L’evento è stato moderato dal prof. Mitrione Alberico, docente di scienze presso lo stesso istituto, che ha guidato la discussione, facendo da ponte tra i relatori e i giovani studenti. La tematica proposta ha suscitato grande interesse tra i ragazzi, che hanno apprezzato non solo la scientificità degli interventi, ma anche l’approccio pratico e le esperienze dirette degli esperti coinvolti.

L’iniziativa ha offerto un’opportunità unica di approfondimento, facendo comprendere come i vulcani possano rappresentare sia una risorsa naturale che una minaccia, e l’importanza della conoscenza e della prevenzione per affrontare i rischi associati.