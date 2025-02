Ieri, 18 febbraio 2025, grazie al protocollo d’intesa esistente tra U.S.R. per la Campania e la Procura Generale presso la Corte dei Conti, si è svolta nella Sala Blu del Complesso Monumentale dell’ex Carcere Borbonico di Avellino, dalle ore 10:00, una delle due giornate formative, previste per l’a.s. 2024/2025, sulla protezione del denaro pubblico da parte della Corte dei Conti.

Ne hanno beneficiato gli alunni delle classi quinte del Liceo Classico e del Classico Europeo del Convitto Nazionale, che, insieme con altri studenti dei Licei Classici della città, accompagnati dal Rettore Dirigente Scolastico, Prof. Attilio Lieto, e dai loro docenti, hanno avuto parte attiva nell’ incontro informativo/formativo “La Corte dei Conti: la magistratura che protegge il denaro pubblico”. Ha aperto i lavori, con i saluti iniziali ai presenti, la Dirigente dell’Ufficio VII Ambito Territoriale Avellino, dott.ssa Fiorella Pagliuca, hanno poi relazionato il Procuratore generale, Presidente Antonio Giuseppone, e il Sostituto Procuratore generale, Davide Vitale.

L’incontro è stato ricco di spunti per gli alunni, che hanno partecipato all’evento con domande e curiosità personali, intervenendo su temi complessi, di rilevanza in materia di contabilità pubblica. Un altro appuntamento importante attende gli alunni, il 27 febbraio, a Napoli, dove avranno la grande possibilità di assistere a un’ udienza presso la Procura della Corte dei Conti per la Campania, per “toccare con mano” il lavoro dei magistrati contabili.