“Inclusione e Relazioni”, al Manlio Rossi-Doria di Avellino la quarta edizione del percorso formativo per una comunità plurale

A partire dal 24 marzo e fino al 1° aprile 2025, avrà luogo, presso l’Istituto Alberghiero

IPSEOA “Manlio Rossi-Doria” di Avellino, scuola polo per la formazione e per l’inclusione, la manifestazione “Inclusione e Relazioni” organizzata al fine di promuovere, nelle giovani generazioni, i principi della cittadinanza attiva, della interculturalità, del rispetto della diversità e della cultura dell’accoglienza.

Giunta alla sua quarta edizione, l’evento promuove un percorso di formazione rivolto ai

docenti e parallelamente una serie di importanti iniziative che vedrà la partecipazione di

associazioni del territorio e di importanti figure di riferimento.

La manifestazione si articolerà in giornate in cui verranno affrontate una serie di tematiche

legate al concetto di inclusione: disabilità, progetti per il reinserimento sociale di ex-detenuti, condizioni sociali al limite, diversità di genere e immigrazione.

Di seguito, il calendario delle diverse attività in programma nelle sedi di Avellino e di

Mirabella Eclano.

Il 24 marzo verrà proiettato il documentario “Un altro modo è possibile” – percorsi di

Giustizia Riparativa nelle carceri irpine – a cura dell’Associazione Il Lampione della

cantonata con gli interventi di Giovanna Perna, Giuseppe Centomani e Antonio d’Orta

Il 25 marzo si approfondirà il tema dell’inclusione scolastica attraverso percorsi didattici

basati sulla lettura ad alta voce. Nella sede di Mirabella Eclano, a partire dalle ore 16:00, si

terrà un laboratorio enogastronomico di “mantoppola” a cura dell’Associazione ANSPI

Oratorio di S. Prisco, la Proloco Mons Militum e l’Associazione Padre Pio e l’Oratorio San

Prisco.

Giovedì 26 marzo, la sede di Avellino accoglierà la cooperativa L’Approdo per dar voce alle

storie di riscatto sociale attraverso testimonianze in forma di biblioteca vivente. Nel

pomeriggio avrà luogo un seminario di formazione “Dall’inclusione al benessere mente-

corpo” a cura del Prof. Mauro Cozzolino, in collaborazione con Cooperativa “La Goccia” di Avellino – Progetto SISU. A partire dalle ore 16:00, invece, si svolgerà il laboratorio

enogastronomico inclusivo a cui parteciperanno le ragazze e i ragazzi del Centro Provinciale

per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), i docenti e i corsisti del corso di istruzione per adulti

della scuola. Al contempo nella sede di Mirabella Eclano, durante la mattinata, si svolgerà il

laboratorio sportivo “Giochi senza barriere” a cura dell’Associazione Dolcemente.

Il 27 marzo sarà la giornata dedicata ai Laboratori di Didattica Inclusiva e Buone Pratiche. Un gruppo di docenti dell’IPSEOA “Manlio Rossi-Doria” di Avellino sperimenterà pratiche didattiche inclusive con insegnanti di scuole di ogni ordine e grado della provincia di Avellino: podcast, Silent Book, lettura ad Alta Voce e TellMe, metodo comunicativo

nell’apprendimento delle lingue straniere. Nel pomeriggio avrà luogo un laboratorio

enogastronomico pomeridiano a cui parteciperanno le ragazze e i ragazzi dell’Impresa Sociale Pianeta Autismo di Avellino, coadiuvati dai docenti e dai corsisti del corso di istruzione per adulti dell’Istituto alberghiero. A Mirabella Eclano, invece si svolgerà un laboratorio di arte bianca con l’Associazione Dolcemente.

Il 30 marzo il Carcere Borbonico di Avellino ospiterà il progetto “Red Flag LookOut” a cura del prof. Dario Ianes, della professoressa Benedetta Zagni e della professoressa Sara Vanin. All’evento parteciperanno alunne e alunni, studentesse e studenti e docenti di dodici scuole della provincia di Avellino delle Rete Omnes Together. Nel pomeriggio, invece, fase finale del progetto con la formazione dedicata ai docenti preso la sede dll’IPSEOA Manlio-Rossi Doria. Alle ore 16:00 laboratorio enogastronomico che vedrà la partecipazione dell’ODVAutilia Volpe di Montella dai docenti e dai corsisti del corso di istruzione per adulti

dell’Istituto. Alle ore 19:00 avrà luogo un “Apericena al buio” in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi sezione territoriale di Avellino “Maria Giammarino”, un momento per sperimentare un altro modo di “vedere” e al tempo stesso “sentire” sapori e odori.

Nella sede di Mirabella mattinata dedicata ad un laboratorio interculturale grazie alla collaborazione con l’associazione “La valigia delle lingue”.

Il 31 marzo si svolgerà il progetto “(non) mi va di stare in classe” a cura dei proff. Dario Ianes, Benedetta Zagni e Sara Vanin. Docenti, studentesse e studenti lavoreranno su tre elementi che favoriscono un clima di classe sereno e sicuro: il benessere nelle relazioni, il benessere nelle emozioni, il benessere nell’apprendimento. Nel pomeriggio, invece, si

svolgerà un laboratorio enogastronomico per la preparazione dell’evento “A cena con la

Casa Circondariale di Bellizzi” a cui parteciperanno un gruppo di detenuti coadiuvati dai

docenti e dai corsisti del corso di istruzione per adulti dell’Istituto alberghiero.

Si chiuderà il 1° aprile con la premiazione del Concorso “INCLUSIONE E RELAZIONI”

rivolto alle/agli alunne/i e alle/agli studentesse/studenti di tutte le scuole della provincia di

Avellino. Nel pomeriggio “Sconfinamenti”, un laboratorio di canto e body percussion con

repertori etnici a cura di Cinzia Camillo.