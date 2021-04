Incitarono i lupi prima di Avellino-Foggia, sanzionati 10 tifosi biancoverdi. I fatti risalgono al 17 febbraio scorso. L’accusa è di violazione delle norme anti-covid. Le indagini sono state effettuate dalla Digos, principalmente attraverso la visione di filmati.

I dieci, secondo la polizia, “si radunarono in via estemporanea insieme ad altri in via Annarumma, nei pressi dello stadio Partenio Lombardi per attuare manifestazioni di incitamento della squadra in transito su pullman in occasione partita Avellino Foggia”.

I dieci dovranno pagare 400 euro di multa a testa.