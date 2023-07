Incidenti stradali, Prefettura e forze dell’ordine in campo

Si è riunito nella mattinata di oggi il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica interamente incentrato sulla pianificazione delle attività di controllo e vigilanza dei centri abitati e delle località turistiche, con particolare riferimento alla sicurezza della viabilità lungo le arterie stradali della provincia.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto dott. Carlo Torlontano, hanno partecipato, oltre ai Responsabili provinciali delle Forze dell’ordine, il Dirigente al ramo della Provincia, il Vice Sindaco ed il Comandante della Polizia Municipale di Benevento, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il Comandante della Sezione di Polizia Stradale, il Responsabile del Posto di Polizia Ferroviaria, il Responsabile compartimentale dell’Anas, i referenti provinciali della Croce Rossa Italiana e della Misericordia.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha sottolineato la necessità di ottimizzare il “sistema sicurezza”, in un’ottica di complessiva integrazione delle risorse, tra forze dell’ordine a competenza generale e polizie locali, esprimendo il massimo delle sinergie per garantire il migliore presidio a tutela del territorio provinciale, in particolare, di quelle località maggiormente interessate da flussi turistici.

Con l’apporto informativo delle varie componenti presenti alla riunione, è stato esaminato nel dettaglio il piano di potenziamento dei servizi di vigilanza sulle strade con particolare riferimento alla città capoluogo ed ai Comuni, che, per una più spiccata vocazione turistica, registrano nel periodo estivo un significativo incremento delle presenze.

Nella circostanza, è stato concordato un rafforzamento dei servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio, cui concorrerà anche la Polizia stradale con dispositivi mirati a garantire il contrasto al fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, il rispetto delle norme sui limiti di velocità, nonché sul corretto uso dei telefonini e delle cinture di sicurezza.

Analoga attività coordinata sarà dispiegata nel settore del soccorso stradale e dell’assistenza alle persone dal personale dei Vigili del Fuoco, dell’ANAS, dell’Azienda Sanitaria Locale, nonché dalle diverse articolazioni territoriali di protezione civile, con riferimento ai tratti stradali più a rischio per garantire interventi immediati in caso di criticità.

Nel disporre l’intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio, oggetto di specifica pianificazione da parte del Questore, il Prefetto ha auspicato l’adozione di comportamenti responsabili, allo scopo di prevenire eventuali situazioni di criticità e di potenziale pericolo per gli utenti della strada.