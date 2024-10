Incidenti stradali, in Irpinia 526 sinistri nel 2023: 21 vittime e 788 feriti

AVELLINO- Cinquecentoventisei incidenti con ventuno vittime e settecento ottantotto feriti nel 2023 in provincia di Avellino. Un dato purtroppo in crescita rispetto agli anni precedenti (402, 12 vittime e 598 feriti nel 2021 e 466, 13 vittime e 689 feriti nel 2022). Diciannove i sinistri mortali avvenuti l’anno scorso in Irpinia. E’ la prima istantanea del rapporto pubblicato da ISTAT e Aci sui sinistri stradali in Italia. In base ai dati Aci-Istat, nel 2023, sulle strade italiane, si sono registrati 166.525 incidenti con lesioni a persone (165.889 nel 2022, +0,4%; 172.183 nel 2019, -3,3%), che hanno causato 3.039 decessi (3.159 nel 2022, -3,8%; 3.173 nel 2019, -4,2%) e 224.634 feriti (223.475 nel 2022, +0,5%; 241.384 nel 2019, -6,9%). In media, rispettivamente, 456 incidenti, 8,3 morti e 615 feriti ogni giorno.

VEICOLI IN MARCIA- CRESCONO I SINISTRI FRONTO LATERALI

Il primo capitolo di una serie di dati riguarda gli incidenti con le vetture marcia, ovvero il tipo di sinistri con il veicolo in movimento. A partire dai frontali, nel 2023 sono stati infatti 41, mentre quasi più del doppio gli incidenti fronto laterali, si tratta di 143 incidenti per questo tipo di marcia. Mentre sono 62 gli impatti laterali. I tamponamenti sono 86, mentre 27 quelli che hanno riguardato veicoli in fermata.

LE TIPOLOGIE DI STRADA

Su Autostrade e Raccordi si sono registrati 55 incidenti, mentre sono 96 quelli su strade statali, solo 1 invece su strade regionali, 76 gli incidenti sulle strade provinciali. Invece sono 34 quelle sulle strade comunali extraurbane, 264 sulle strade ordinarie. Nel profilo degli incidenti urbani ed extraurbani per caratteristica della strada, invece, si contano 47 sinistri che sono avvenuti in un incrocio, dieci in una rotatoria, 22 in una intersezione segnalata, 3 in una intersezione segnalata con vigile, 3 in una intersezione non segnalata. Nessun incidente ai passaggi a livello.