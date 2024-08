Incidente in Via Pioppi a Grottaminarda durante la prima serata del Festone

Un incidente stradale è avvenuto questa sera a Grottaminarda, in Via Pioppi, mentre in città si stava svolgendo la prima serata del tradizionale “Festone”. L’incidente ha coinvolto due veicoli un’auto e uno scooter, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi.

Uno dei due feriti e’ stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Moscati di Avellino in codice rosso. Le condizioni dei due non sono ancora note, e le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sulle cause dell’incidente.