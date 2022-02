Incidente sull’Ofantina, cinque ragazzi in ospedale. Sul posto, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia. Coinvolte due autovetture, di cui una nel violento impatto si è ribaltata. In una delle due auto vi erano cinque ragazzi, tutti rimasti feriti e trasportati dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi per le cure del caso.

A bordo dell’altra autovettura altre due persone, medicate sul posto. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza unitamente all’area interessata. Nella prima auto, giovani di Torella dei Lombardi, Nusco, Sant’Angelo dei Lombardi e Montemarano. Nella seconda, due uomini di Atella.