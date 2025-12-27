Incidente sull’A16, nove persone ferite in uno scontro tra più vetture prima di Baiano

BAIANO- Diverse autovetture sarebbero rimaste coinvolte in quello che dovrebbe essere un violento tamponamento (le cause dello scontro sono in corso di accertamento) lungo l’A16, poco prima del casello autostradale di Baiano come riferito da Binews. Un sinistro che ha provocato il ferimento di almeno nove persone. Sul posto sono giunte diverse unità di emergenza, tra cui il 118 locale dell’Associazione Punto Alfa, che ha prestato le prime cure ai feriti e coordinato il trasferimento negli ospedali.

La maggior parte dei feriti è stata trasferita al Pronto Soccorso del Moscati di Avellino con traumi giudicati non gravi. Per uno dei feriti, trasferito presso il Santa Maria della Pieta’ di Nola le condizioni sarebbero apparse piu’ serie. Sul posto il personale della Polstrada di Avellino, gli agenti della Sottosezione di Avellino Ovest , che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre sul tratto autostradale si sono registrati rallentamenti e code.