Incidente sulla Fondovalle Sele: muore un 49enne di Calabritto

Incidente stradale sulla Fondo Valle Sele, nei pressi di Oliveto Citra, muore un 49enne di Calabritto. L’incidente e’ avvenuto nel tardo pomeriggio. Coinvolte nello schianto tre auto e un furgone. Inutili i soccorsi per il quarantanovenne che era alla guida di uno dei veicoli coinvolti. Ferite diverse persone, tra loro una bambina , altri policontusi, tutti trasportati d’urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenute più ambulanze, un’auto medica della Vopi, vigili del fuoco e carabinieri. Saranno i militari ad occuparsi delle indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

E’ al momento chiusa la strada statale 691 “Fondo Valle Sele”, al km 6 ed in entrambe le direzioni, in località Oliveto Citra, lo comunica l’Anas che chiarisce: il traffico, fino a quando permarrà la chiusura, viene così deviato: uscita obbligatoria allo svincolo di “Contursi est” per chi proviene da Lioni; uscita obbligatoria allo svincolo di “Contursi zona industriale” per chi proviene dalla A2.