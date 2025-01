Incidente stradale nella notte ad Atripalda

Nella notte appena trascorsa, intorno alle ore 01:50, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune di Atripalda, in contrada Giacchi, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un’unica autovettura. Il veicolo, dopo aver sbandato, è finito fuori strada nella scarpata. A bordo dell’auto si trovava un uomo di 32 anni, originario di Atripalda, che è rimasto ferito. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e successivamente trasportato all’ospedale Moscati di Avellino per ricevere le cure necessarie.

Per il recupero del veicolo è stato necessario l’intervento dell’autogru proveniente dalla sede centrale di via Zigarelli. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Avellino hanno invece provveduto ai rilievi del sinistro.