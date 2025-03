Incidente stradale a Lioni: ragazza si ribalta con l’auto

Poteva essere decisamente più tragico il bilancio dell’incidente stradale avvenuto alle 12:10 di oggi a Lioni, all’ingresso del paese. Almeno guardando le foto che ci sono arrivate in redazione.

Secondo una prima ricostruzione, un’auto, guidata da una ragazza, ha urtato un cordolo stradale all’interno della rotatoria Palatucci, per poi finire fuori strada, ribaltandosi. La guidatrice è stata soccorsa e trasferita dalla Pubblica Assistenza locale all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del sinistro.