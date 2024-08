Incidente stradale a Grottolella: auto si schianta contro il muro del cimitero

Nel tardo pomeriggio di ieri, 13 agosto, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune di Grottolella, in via Salvo D’Acquisto, vicino al cimitero, a seguito di un incidente stradale. Un’autovettura, dopo aver perso il controllo, è andata a sbattere contro il muro di recinzione del cimitero. A bordo dell’auto due donne, una di 75 anni originaria di Grottolella, purtroppo deceduta, e un’altra originaria di Montefredane rimasta ferira, e trasportata dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta a cure mediche. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza ed i Carabinieri della Stazione di Montefredane hanno effettuato i rilievi dell’incidente.