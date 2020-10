Incidente stradale “finto”, tenta di truffare un 90enne di Montella: denunciata

Qualche giorno fa, un 90enne di Montella si è visto recapitare una richiesta di risarcimento danni per un incidente stradale che, in realtà, non lo aveva mai visto coinvolto.

Proprio per questo motivo ha deciso di rivolgersi ai carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini.

I militari hanno appurato, in particolare, che uno dei due veicoli coinvolti nell’incidente, nella data e nell’ora indicate, si trovava in altra località.

Per la 50enne della provincia di Roma è quindi scattato il deferimento in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria.