Incidente stradale ad Atripalda: ragazza di 27 anni finisce all’ospedale

I Vigili del Fuoco di Avellino, alle ore 18 di oggi 9 novembre, sono intervenuti ad Atripalda in via Serino, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura la quale durante la marcia ha urtato un’altra auto in sosta e si è ribaltata. Alla guida del veicolo una ragazza di 27 anni originaria di Monteforte Irpino, che è stata trasportata dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta a cure mediche. L’autovettura incidentata è stata messa in sicurezza e sul posto i Carabinieri della Stazione di Ospedaletto D’alpinolo e la Polizia Locale di Atripalda hanno effettuato i rilievi dell’accaduto.