Incidente a Sant’Angelo dei Lombardi: uomo trasportato in eliambulanza dall’Alta Irpinia molto probabilmente per le gravi ferite riportare. Al momento, ulteriori dettagli non sono pervenuti. Si sa solo che una squadra del distaccamento dei vigli del Fuoco di Lioni è intervenuta presso l’eliporto dell’ospedale di Sant’Angelo.

I caschi rossi hanno prestato assistenza ad un elicottero del 118 che ha prelevato l’uomo ferito e lo ha trasportato presso il campo Coni di Avellino.

Qui un’altra squadra dei pompieri ha prestato assistenza in atterraggio e decollo all’elicottero del 118. Pare che l’uomo sia rimasto vittima di un incidente con un trattore.