Incidente nella notte sull’A16: paura per un uomo diretto in Puglia

I Vigili del Fuoco di Avellino, nella tarda serata di ieri 23 febbraio, sono intervenuti sull’Autostrada A 16, Napoli – Canosa, al Km.35 nel territorio del comune di Monteforte Irpino in direzione Canosa, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, che è sbandata e ha finito la propria corsa contro il muro che delimita la carreggiata.

L’uomo alla guida diretto in Puglia per fortuna non ha subito grosse conseguenze tanto da essere visitato sul posto dai sanitari del 118 intervenuti, senza far ricorso al ricovero ospedaliero. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.