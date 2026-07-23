Incidente mortale sulla Fondo Valle Sele, domani i funerali del 64enne: continua l’inchiesta

TORELLA DEI LOMBARDI- Una consulenza tecnica per ricostruire l’incidente avvenuto cinque giorni fa lungo la Fondo Valle Sele, nel territorio del Comune di Caposele, costato la vita al sessantaquattrenne di Torella dei Lombardi Giuseppe Intintoli, che a bordo della sua vettura era in viaggio per una giornata di mare, insieme alla moglie, ricoverata ad Oliveto Citra. L’impatto con un’altra vettura, condotta da un trentunenne di Frigento, indagato per omicidio stradale.

LA CONSULENZA PER RICOSTRUIRE LA DINAMICA DELL’IMPATTO

Il magistrato che conduce le indagini, il sostituto procuratore Giovanni Sodano, ha conferito l’incarico al consulente tecnico, il dottore Antonio Ciarleglio, per la ricostruzione cinematica dell’impatto, necessaria ad accertare la dinamica del sinistro. Il legale della parte offesa, la moglie della vittima, l’avvocato Mirco Dei Fiori, ha nominato un consulente di parte, dottore Marco Bosco, che partecipera’ alle operazioni. Le operazioni peritali saranno avviate il prossimo 5 agosto. La consulenza segue di qualche ora all’esame autoptico sulla salma del sessantacinquenne, conferito ieri pomeriggio dal magistrato al medici legali Elena Picciocchi e Antonio Perna. Anche in questo caso le parti hanno nominato un proprio consulente, l’avvocato Mirco Dei Fiori per la moglie della vittima ha nominato il medico Francesco Mercandante, l’avvocato Giovanni Antonio Terrazzano per l’indagato ha nominato il medico Oto Macchione. Per le conclusioni saranno necessari 90 giorni.

L’INCIDENTE

Incidente avvenuto intorno alle 7.50 del mattino, quando la Fiat Panda sulla quale viaggiava il sessantacinquenne insieme alla moglie Daniela si dirigeva verso il mare (nel bagagliaio trovati ombrellone e sedie per il mare). Impatto frontale con una Mercedes condotta da un trentunenne di Frigento. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo all’uomo. La moglie, che sedeva sul lato passeggero, è rimasta ferita. È stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale di Oliveto Citra, nel Salernitano, dove è stata ricoverata e sottoposta a tutti gli accertamenti diagnostici necessari. Ferito anche il giovane alla guida della Mercedes. Condizioni non destano particolare preoccupazione. Sul luogo dell’incidente erano intervenuti i sanitari del 118 di Lioni, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Montella e della Stazione di Caposele.

L’ ULTIMO SALUTO

Nel pomeriggio di domani, alle ore 17, nella Chiesa di Santa Maria del Popolo di Torella dei Lombardi ci sara’ la cerimonia funebre per dare l’ ultimo saluto al sessantaquattrenne.