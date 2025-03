Incidente in minimoto: grave un ventisettenne di Andria

AVELLINO- Un ventisettenne di Andria versa in gravi condizioni all’ospedale Moscati di Avellino dopo essere rimasto vittima di un incidente con la minimoto.Il giovane stava girando con la due ruote sulla pista in provincia di Avellino, quando si è verificato l’incidente. Immediati sono scattati i soccorsi da parte degli addetti del circuito e delle altre persone presenti. I sanitari del 118 hanno subito capito la gravità della situazione ed e’ stato trasferito in codice rosso al Moscati di Avellino nella tarda mattinata di oggi.