Incidente a Mercogliano: auto ribaltata, due feriti trasportati all’ospedale Moscati

I Vigili del Fuoco di Avellino nella tarda serata di ieri 20 ottobre sono intervenuti a Mercogliano in via Loreto, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture di cui una si ribaltava. Nel violento scontro le due persone a bordo dei veicoli sono rimaste ferite e sono state affidate alle cure dei sanitari del 118 intervenuti i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposti a cure mediche. Le auto incidentate sono state messe in sicurezza e i Carabinieri della Stazione di Montefredane effettuavano i rilievi dell’accaduto.