Incidente in Panda, cinque i giovani coinvolti: uno è in rianimazione

MARZANO DI NOLA- Sono tutti originari di Saviano, un vicino comune dell’area nolana, i cinque ventenni che all’alba di stamane sono rimasti coinvolti in un violento schianto con l’autovettura sulla quale viaggiavano che prima e’ finita contro un’altra auto in sosta e poi contro un cancello. I cinque ragazzi sono ricoverati tra il Santa Maria della Pietà di Nola e il Moscati di Avellino. Il più grave e’ un ventenne che è stato ricoverato in Rianimazione nella Città Ospedaliera, a causa dei gravissimi traumi rimediati nell’impatto. Si tratta di uno dei tre ragazzi rimasti incastrati tra le lamiere della vettura, per cui e’ stato necessario l’intervento dei caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino per estrarli. Grave anche la condizione di un diciannovenne, ricoverato in Chirurgia d’Urgenza. Un diciottenne invece è ricoverato al Pronto Soccorso e gli altri tre ragazzi, due dei quali erano già fuori dell’abitacolo al momento dell’arrivo dei soccorsi, sono in prognosi riservata. I ragazzi, almeno secondo una prima ricostruzione, viaggiavano in direzione Nola e tornavano da casa di un amico. La dinamica del sinistro e’ in corso di ricostruzione da parte dei Carabinieri della Stazione di Quindici, che sono intervenuti sul posto per I rilievi e gli accertamenti. Non si esclude perciò nessuna ipotesi, a partire anche da un colpo di sonno. La velocità della vettura era sicuramente elevata, anche a giudicare dai danni alla stessa vettura sulla quale viaggiavano. Saranno gli accertamenti dei Carabinieri a fare chiarezza sulle cause della perdita di controllo della vettura e del doppio impatto.