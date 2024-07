Incidente in galleria un ferito finisce in ospedale

TEORA- Un ferito e altre sei persone medicate sul posto. Il bilancio dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio all’interno della galleria di Teora della Fondo Valle Sele. Tre veicoli coinvolti nel sinistro, in corso di accertamento da parte dei Carabinieri. Sul posto intervenuto il personale dell Arma e dei Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza le vetture. Al momento il bilancio è di un ferito che sarebbe stato trasportato al vicino ospedale di Sant Angelo dei Lombardi per accertamenti.