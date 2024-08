Incidente domestico a Mugnano del Cardinale: muore 77enne

77enne muore a causa di una tragica fatalità a Mugnano del Cardinale. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri. L’anziano, solo in casa, sarebbe morto per dissanguamento dopo aver sfondato una porta in vetro, forse la cabina della doccia. Il 77enne avrebbe accusato un malore accasciandosi al suolo e sbattendo contro la porta vetrata. Nell’impatto si sarebbe tranciato un’arteria. A trovare il corpo privo di vita dell’uomo i suoi parenti che hanno avvisato i soccorsi. Sul posto anche i Carabinieri per avviare tutti gli accertamenti del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.