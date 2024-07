Incidente Contrada, la bimba di dieci anni ferita e’ ricoverata in prognosi riservata

SOLOFRA- Un delicato intervento chirurgico eseguito nella stessa serata di ieri dai medici del Moscati al femore e una prognosi che resta riservata per la bambina di dieci anni coinvolta nel terribile schianto avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Contrada. La piccola, che viaggiava in moto con il nonno (deceduto a causa dell’incidente) lungo Via Nazionale a Contrada, avrebbe già subito un intervento al femore. I medici non si sbilanciano sulla sua prognosi, ma a pregare per lei ci sono le comunità di Solofra, Contrada e Forino. Ancora ricoverata in osservazione al Moscati anche l’altra bimba di nove anni che viaggiava nella vettura che ha impattato con la moto per finire poi contro una cabina dell’ Enel. Per lei un trauma cranico. Sarebbe stata dimessa invece la donna alla guida della Fiat Punto che molto probabilmente a causa di un malore ha perso il controllo della vettura ed è finita prima contro un’auto e poi contro la moto su cui viaggiava Vito Esposito, 62 anni di Solofra e la sua nipotina. Comunità sotto choc per quello che in pochi secondi e’avvenuto lungo la Nazionale. Parallelamente continuano gli accertamenti da parte dei Carabinieri della Stazione di Forino, che stanno indagando sulla dinamica del sinistro mortale avvenuto nel pomeriggio di ieri. Saranno importanti anche eventuali riscontri da video di sorveglianza della zona e dal racconto di quello che è avvenuto da parte di eventuali testimoni. Intanto ora tutti pregano per le due bambine che sono ricoverate e si attende anche che la Procura di Avellino disponga l’eventuale esame medico legale (o esterno) sulla salma del sessantaduenne di Solofra che si trova nel Reparto di Tanatologia del Moscati di Avellino.