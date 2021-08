La scorsa notte, a Cervinara (Avellino), si è registrato un incidente fra una Fiat 500 e un’Alfa Romeno Station Wagon. Per fortuna non ci sono feriti. Il sinistro è avvenuto in corso Napoli, poco prima di via Casino Bizzarro. Sul luogo dell’incidente è intervenuta una ambulanza del 118. Per fortuna, come detto, i conducenti non hanno riportato ferite gravi. (Foto di copertina d’archivio)