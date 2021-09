Questa mattina ad Avellino si è registrato un incidente fra due auto in via Morelli e Silvati, non lontano da un distributore di benzina. La dinamica del sinistro non è ancora chiara. Gli accertamenti sono affidati alla Polizia Municipale. I vigili urbani hanno effettuato i primi rilievi. Entrambe le macchine sono state portate via col carro attrezzi. Per fortuna i conducenti sono illesi.