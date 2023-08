Incidente in autostrada, una 17enne in ospedale

Maxi-incidente sull’A16, 17enne in ospedale. Poco prima di mezzogiorno, sulla Napoli-Canosa, al Km.106 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Vallata, uno schianto ha visto coinvolti tre veicoli, due autovetture ed un furgone. Sette le persone in totale a bordo dei mezzi, di cui due, una mamma con una ragazza, sono rimaste ferite e trasportate dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale di Ariano Irpino per essere sottoposte a cure mediche.

La famiglia proveniva da Lecce ed era diretta nel capoluogo partenopeo. Per le altre cinque persone coinvolte nessuna grossa conseguenza: visitate sul posto. I veicoli coinvolti sono stati messi in sicurezza dai vigili del fuoco, inevitabili disagi alla circolazione si sono registrati in questo periodo di eccessivo traffico.