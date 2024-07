Incidente al bivio di Dentecane, centauro ferito

DENTECANE- Un incidente tra due vetture ed una moto e’ avvenuto nella tarda mattinata lungo la Nazionale, nel tratto del bivio di Venticano. Sul posto sono sopraggiunti i soccorsi e i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano. La dinamica e’ancora in corso di accertamento. Il centauro alla guida della moto, rimasta sull’asfalto, e’stato trasportato in Ospedale. Una delle vetture coinvolte e’ finita in una cunetta a ridosso della strada.

In aggiornamento