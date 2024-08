Incidente ad Avella, il diciassettenne lascia la Rianimazione

AVELLA- Migliorano le condizioni di Giuseppe, il 17enne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale ad Avella avvenuto a fine luglio. Questa mattina i medici hanno sciolto la prognosi e disposto il trasferimento del giovane in un altro Reparto della Citta’ Ospedaliera. Le sue condizioni erano apparse nell’immediatezza dei fatti erano apparsi molto gravi. Il giovane era ricoverato presso l’ospedale Moscati di Avellino in Rianimazione per un edema cerebrale. La prognosi oggi è stata ancora sciolta dai medici. Per settimane la comunità ha pregato per la ripresa del diciassettenne ed oggi arriva la buona notizia.