Violento scontro tra auto in via San Leonardo ad Avellino. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero due le vetture coinvolte nell’impatto.

Le forze dell’ordine e i sanitari sono giunti prontamente sul luogo dell’incidente per prestare soccorso agli automobilisti coinvolti e per gestire la situazione. Fortunatamente le operazioni di soccorso si sono svolte in tempi rapidi, ma la dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.