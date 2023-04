Incidente a Rione San Tommaso, auto si ribalta: tre feriti

Incidente stradale ieri sera ad Avellino in Rione San Tommaso: tre feriti.

Sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco poichè nell’impatto tra le due auto, una si è ribaltata.

Tre le persone a bordo dei due veicoli incidentati, un uomo e due donne, tutte rimaste ferite e trasportate dai sanitari del 118 presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Le auto sono state messe in sicurezza dai caschi rossi.