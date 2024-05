Incidente a Mirabella sulla 90, 2 feriti, 3 auto coinvolte

Brutto incidente nel pomeriggio a Mirabella Eclano. 2 persone sono state ricoverate, una al Moscati di Avellino ed una al Frangipane di Ariano, una terza persona coinvolta non ha dovuto fare ricorso alle cure sanitarie.

L’incidente si sarebbe verificato intorno alle 17,30 in località Pianopantano, sulla Statale 90 all’incrocio con la provinciale per Bonito. Tutta da chiarire la dinamica dello scontro tra le tre le auto: una Fiat 600, una Opel Tigra ed una Renault Clio. Una delle macchine è finita nella recizione di un fabbricato vicino.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano per coadiuvare i soccorsi, deviare il traffico e per i rilievi del caso, oltre, naturalmente a due ambulanze del 118 per trasportare i feriti in ospedale. Il traffico ha subito grossi rallentamenti ma nell’arco di un paio d’ore tutto è tornato alla normalità.