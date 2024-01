Inchiesta sul concorso per i vigili, il primo febbraio discussione al Riesame

Sara’ discusso il prossimo primo febbraio davanti al Riesame per le misure reali di Avellino l’istanza presentata al Tribunale di Avellino contro il decreto di sequestro di due cellulari nei confronti del ventiseienne candidato al Concorso per Vigili Urbani al Comune di Avellino.

Il legale del ventiseienne (indagato per rivelazione di segreto d’ufficio in concorso, falso e abuso d’ufficio), il penalista Gaetano Aufiero ha infatti proposto ricorso al Tribunale di Avellino (ad occuparsi delle misure reali e’ infatti un collegio del tribunale del capoluogo) impugnato i sequestri eseguiti dalle Fiamme Gialle su decreto motivato della Procura. Le prossime saranno tappe decisive per il proseguo dell’inchiesta. Molti probabile che a breve saranno disposte una serie di convocazioni come persone informate sui fatti per la vicenda che da giorni ha concentrato i riflettori sulla procedura concorsuale a Piazza Del Popolo.