Inchiesta ospedali Covid, Santaniello: operato solo per salvare vite umane

AVELLINO – “Finisce e si chiarisce per tutti un operato fatto solo per salvare vite umane che rifarei insieme a tutti coloro che hanno dedicato la loro vita per mesi per gli altri”. E’ cosi che Roberta Santaniello ha commentato in un lungo post sui social la notizia della sua archiviazione dalle accuse nell’ambito dell’inchiesta sugli ospedali modulari nel corso della pandemia. Santaniello era all’epoca una delle componenti dell’Unita’ di Crisi della Regione Campania ed e’ stata scagionata dalle accuse dalla stessa Procura di Napoli, che ha chiesto ed ottenuto l’archiviazione delle indagini.

“Una cosa però non è mai vacillata in me- scrive Santaniello- la fiducia nella Giustizia. Così, si e fatta attendere, ma non è mancata. Finisce un incubo che mi ha fatto molto male, che mi ha cambiata inevitabilmente , ma che non ha cambiato il mio impegno civico ed il servizio che rendo allo Stato. Ne ero convita, ci ho sempre creduto e cosi è stato”.