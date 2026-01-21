Inchiesta Appalti a Pratola Serra, il Comune sarà parte civile nell’eventuale processo

PRATOLA SERRA- Il Comune di Pratola Serra si costituira’ parte civile nell’eventuale processo chiesto dalla Procura di Napoli per rati contestati a vario titolo di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, turbata liberta’ degli incanti nei confronti dell’ ex sindaco Emanuele Aufiero, difeso dall’avvocato Alberico Villani, l’ ex vicesindaco Angelo Capone, difeso dall’avvocato Alberico Villani, nella vicenda della turbativa d’ asta anche in qualità di Responsabile del Settore tecnico – Ufficio Manutentivo Urbanistica, per aver adottato la determina di aggiudicazione definitiva, l’ex assessore Simona Silano, difesa dall’avvocato Enrico Matarazzo, che risponde solo del concorso nella turbativa d’asta in qualità di responsabile del Settore tecnico del Comune di Pratola Serra, nonché Rup per la fase di affidamento e aveva adottato la determina n. 86 del 3.6.2019 con cui dava inizio alla procedura di gara aperta, pur a seguito della delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 20.2.2019 con cui veniva approvata la proposta di “gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma degli impianti ed ammodernamento tecnologico e funzionale degli stessi, nonché le attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante project financing”. L’ imprenditore Alessandro Marano, difeso dall’avvocato Ennio Napolillo. La decisione è arrivata con una delibera della giunta comunale guidata dal sindaco Gerardo Galdo, che ha aderito alla richiesta agli atti di individuare come parte offesa nel procedimento il Comune di Pratola Serra e ha deciso di “costituirsi in giudizio per l’udienza preliminare presso il Tribunale di

Napoli, a carico di diversi imputati tra cui ex amministratori del Comune di Pratola Serra per reati perpetrati nell’esercizio delle funzioni ricoperte presso l’Ente. Il Comune di Pratola Serra sarà rappresentato dall’Avvocato Tullio Gesuè Rizzi Ulmo del foro di Nola, in forza del Servizio di Patrocinio, Assistenza e Supporto Giuridico-Legale affidatogli per tutto il contenzioso civile, tributario, penale ed amministrativo del Comune di Pratola Serra. L’udienza si svolgerà il 5 febbraio davanti al Gup Cesare del Tribunale di Napoli.