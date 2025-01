Incendio Sperone, dopo i primi risultati dell’Arpac il sindaco Alaia fa scattare divieti nella zona

SPERONE- I primi dati dell’Arpac dopo il rogo al capannone di un’azienda nell’area industriale hanno convinto il sindaco Adolfo Alaia, gia’ nella serata di ieri ad adottare un’ordinanza urgente che dispone sul territorio : il divieto di raccolta e di consumo di prodotti ortofrutticoli e foraggio per animali; il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile e d’affezione;il divieto di utilizzo dei condizionatori d’aria e sostituzione dei filtri in caso di utilizzo degli stessi

nella giornata odierna”. Oltre a questo il primo cittadino si Sperone ha disposto “in via precauzionale la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale per l’intera giornata di venerdi 17 gennaio 2025”

C’è anche l’invito alla cittadinanza, in special modo i dimoranti e i residenti di Via Lagnitiello – Via Cimitero e in generale per tutta l’area di Via Santa: “a chiudere le finestre e non esporsi ai fumi;a evitare spostamenti e frequentazioni dell’area interessata dall’incendio, se non per ragioni strettamente necessarie ed urgenti;alla sospensione, compatibilmente con il sistema di produzione, delle attività lavorative nelle aree limitrofe del luogo dell’incendio;ad evitare il soggiorno all’aria aperta nell’area interessata dall’incendio, se non muniti di mascherine facciali filtranti. a titolo precauzionale si raccomanda l’uso delle mascherine nelle aree limitrofe”. L’ ordinanza adottata dal primo cittadino, come si legge nel provvedimento: : ha valore fino all’eliminazione di ogni potenziale pericolo per la salute o pubblica e comunque fino alla comunicazione dei livelli di qualità dell’aria che saranno comunicati dall’ARPAC”.