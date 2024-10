Incendio notturno a Solofra: fiamme coinvolgono due auto, area messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 03’45 della notte scorsa sono ritornati in via Starze del Conte a Solofra, per un incendio che ha visto coinvolte due autovetture in sosta. Le fiamme che hanno avvolto i due veicoli sono state spente evitando che si propagassero alle vicine abitazione e messa in sicurezza l’area. Non si sono registrati ulteriori danni e i Carabinieri della locale Compagnia hanno effettuato i rilievi dell’accaduto.