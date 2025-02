Nella notte appena trascorsa alle ore 01:40 circa, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Rione Mazzini precisamente in via Ubaldo Leprino, per un incendio autovettura. Giunti sul posto la squadra dei caschi rossi estingueva l’incendio evitando ulteriori danni mettendo in sicurezza lo scenario allontanando un’altra vettura vicina. Sul posto interveniva la Polizia per i rilievi di competenza.

1 of 2